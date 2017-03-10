10 Марта 2017 19:06

В Международном суде ООН в Гааге завершились слушания по иску, который инициировала Украина. Киев требует от Москвы прекратить финансировать повстанческие группы на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также - снабжать их оружием. Кремль же настаивает, что рассмотрение подобных дел не относится к юрисдикции суда ООН, и отрицает свою причастность к поставкам оружия ополченцам в Донбассе. Суд намерен вынести вердикт до конца апреля.