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В Гааге завершились слушания по иску, который инициировала Украина
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10 Марта 2017 19:06

В Гааге завершились слушания по иску, который инициировала Украина

В Международном суде ООН в Гааге завершились слушания по иску, который инициировала Украина. Киев требует от Москвы прекратить финансировать повстанческие группы на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также - снабжать их оружием. Кремль же настаивает, что рассмотрение подобных дел не относится к юрисдикции суда ООН, и отрицает свою причастность к поставкам оружия ополченцам в Донбассе. Суд намерен вынести вердикт до конца апреля.

  

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