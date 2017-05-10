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В ФРГ по делу о подготовке теракта задержан еще один офицер бундесвера
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10 Мая 2017 12:09

В ФРГ по делу о подготовке теракта задержан еще один офицер бундесвера

Об этом сообщило издание "Дер Шпигель". 27-летний Максимилиан, фамилия которого держится в секрете, был задержан в городе Кель и, вероятно, является соучастником взятого под стражу в конце апреля солдата бундесвера - 28-летнего Франко А. По данным следствия, мужчина, выдававший себя за сирийского беженца, готовил террористическое нападение. По информации прокуратуры, в списке предполагаемых целей террористов - бывший Президент Германии Йоахим Гаук и министр юстиции Хайко Мааса.

  

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