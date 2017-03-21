В мире
21 Марта 2017 19:08
В ФРГ могут запретить въезд турецким политикам
На этом настаивают представители партии Христианско-демократический союз Ангелы Меркель. По мнению премьер-министра Гессена Фолькера Буфье, президента Турции Реджепа Эрдогана необходимо объявить персоной нон-грата - в качестве ответа на сравнение политики Германии с методами нацистов. Между тем, как сообщили сегодня немецкие СМИ, турецкая правящая Партия справедливости и развития отказалась от выступлений в Германии перед своей диаспорой в ходе кампании по подготовке референдума о внесении изменений в конституцию страны. Ранее недовольство Анкары вызвало решение ФРГ отменить два мероприятия с участием турецких министров.
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