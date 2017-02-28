В мире
28 Февраля 2017 15:05
В Евросоюзе обсудят предоставление безвизового режима Украине
Переговоры между Европарламентом, Советом Евросоюза и Еврокомиссией могут состояться сегодня во второй половине дня. Для получения безвизового режима Украине пришлось выполнить почти полторы сотни условий. Когда именно отменят визы, неясно - сроки называют разные.
Речь идет об июне-июле этого года, хотя чиновники обещали, что соглашение заработает еще до начала лета. После открытия границ с ЕС украинцы смогут приезжать в Европу с туристическими визитами на срок до 90 дней, но не чаще раза в полгода. Накануне совет Евросоюза формально одобрил введение безвизового режима для граждан Грузии, и Украина станет второй на очереди.
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