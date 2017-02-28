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В Европе - время карнавалов
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28 Февраля 2017 07:19

В Европе - время карнавалов

В швейцарском Люцерне его отмечают всем городом. Массовые гуляния предвещают наступление весны. Улицы заполоняют ряженые. Костюмы и маски - на любой вкус. Главное правило - веселиться от души.

  

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