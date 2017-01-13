В мире
14 Января 2017 12:01
В Европе впервые за 60 лет замерзли залив Черного моря и Дунай
Из-за аномально холодной погоды в Европе впервые за 60 лет замерзли залив Черного моря и Дунай. Несколько судов оказались заблокированными, некоторые из них полностью покрыты льдом. Метеорологи прогнозируют, что если морозы усилятся, река может полностью замерзнуть.
Готовятся к сильнейшему за полвека шторму бельгийцы. 30 000 мешков с песком выкладывают работники муниципальных служб вдоль побережья Северного моря. В королевстве объявлен желтый уровень опасности. Ожидается ветер до 90 километров в час, а также сильный прилив. Высота волн может достигнуть шести метров.
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