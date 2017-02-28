В Европе стартуют переговоры о предоставлении безвизового режима Украине

28 Февраля 2017 19:04

В Европе вновь стартуют переговоры о предоставлении безвизового режима Украине. В них примут участие представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии. Если у сторон не возникнет серьезных противоречий, то безвизовый режим между Киевом и Евросоюзом вступит в силу этим летом. После открытия границ с ЕС украинцы смогут приезжать в Европу с туристическими визитами на срок до 90 дней в полугодие. Права на жизнь и работу в Евросоюзе документ не дает. Накануне Совет ЕС одобрил безвизовый режим с Грузией.

Ради открытия границ с Европой Украине пришлось выполнить почти полторы сотни условий, но даже это не гарантирует подписания соглашения. Такая ситуация возмутила украинских националистов. Этой ночью в Киеве группа радикалов сорвала с госучреждений флаги Евросоюза. В комментариях к видеозаписи, опубликованной в глобальной Сети, радикалы заявили, что Брюссель разговаривает с Киевом, как с колонией, и сама Украина нужна Евросоюзу лишь в качестве сырьевого придатка.