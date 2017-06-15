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В Европе растет число арестованных джихадистов
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16 Июня 2017 12:08

В Европе растет число арестованных джихадистов

В ежегодном отчете Европола подчеркивается, что количество нападений экстремистов в странах ЕС снижается. В организации атак все большую роль играют женщины, поскольку они встречают меньше препятствий на своем пути. В Еврокомиссии заявили, что все эти данные говорят о необходимости более тесного сотрудничества в сфере разведки.

  

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