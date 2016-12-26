В Европе продолжаются похороны жертв теракта в Берлине

26 Декабря 2016 21:19

В Европе продолжаются похороны жертв теракта, который произошел 19 декабря в столице Германии. Накануне были установлены личности всех 12 погибших. Ими оказались граждане пяти стран - Германии, а также Италии, Израиля, Польши и Чехии. 14 пострадавших - до сих пор в тяжелом состоянии.

В минувший понедельник грузовик совершил наезд на посетителей уличной рождественской берлинской ярмарки. Ответственность за преступление взяла на себя группировка "Исламское государство". Подозреваемый тунисец Анис Амри был убит спустя несколько дней в ходе перестрелки в итальянском Милане.