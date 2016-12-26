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В Европе продолжаются похороны жертв теракта в Берлине
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26 Декабря 2016 21:19

В Европе продолжаются похороны жертв теракта в Берлине

В Европе продолжаются похороны  жертв  теракта, который произошел 19 декабря в столице Германии.  Накануне были установлены личности всех 12  погибших.  Ими оказались граждане пяти стран -   Германии, а также Италии, Израиля,  Польши и Чехии. 14  пострадавших - до сих пор в  тяжелом состоянии.

В минувший понедельник  грузовик совершил наезд на посетителей уличной рождественской берлинской ярмарки.  Ответственность за преступление взяла на себя группировка "Исламское государство". Подозреваемый  тунисец Анис Амри был убит спустя несколько дней в ходе перестрелки в итальянском Милане.

 

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