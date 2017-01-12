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В Европе из-за экстремальных холодов погибли 38 человек
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10 Января 2017 12:03

В Европе из-за экстремальных холодов погибли 38 человек

В основном  это бездомные и мигранты. В связи с низкими температурами  во многих странах вводят режим  чрезвычайной ситуации.  В Болгарии  без света и воды остались сотни деревень.   В Сербии открыты временные приюты, где нуждающиеся получают горячее питание и ночлег.  20-градусный мороз сковал и север Греции. Такая же картина на островах Эгейского моря. По словам синоптиков, холода продержатся в Европе  еще несколько дней.

 

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