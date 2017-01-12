В Европе из-за экстремальных холодов погибли 38 человек

10 Января 2017 12:03

В основном это бездомные и мигранты. В связи с низкими температурами во многих странах вводят режим чрезвычайной ситуации. В Болгарии без света и воды остались сотни деревень. В Сербии открыты временные приюты, где нуждающиеся получают горячее питание и ночлег. 20-градусный мороз сковал и север Греции. Такая же картина на островах Эгейского моря. По словам синоптиков, холода продержатся в Европе еще несколько дней.