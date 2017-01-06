В Европе более 20-ти человек погибли от мороза

9 Января 2017 07:04

В Европе в первую неделю нового года погибли более 20-ти человек. Только в соседней Польше - 12 жертв морозов. Здесь местами фиксируют температуру ниже минус 20-ти.

В Италии жертвами холодов стали семь человек, в основном это бездомные. Здесь идут сильные снегопады. Парализована работа двух аэропортов. А в Болгарии при переходе границы насмерть замерзли трое беженцев. На юге Германии в горных районах температура упала до минус 26-ти, на автобанах - сильная гололедица. Самые сильные морозы зафиксированы в горах Лапландии. На границе между Швецией и Финляндией температура опускалась до минус 42-х.