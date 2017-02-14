В мире
14 Февраля 2017 15:06
В Европарламенте стартовали срочные дебаты в связи с ухудшением ситуации на востоке Украины
Известно, что в обсуждении украинского вопроса принимает участие Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. По результатам дебатов Европарламент не будет принимать резолюции.
Вооруженный конфликт на востоке Украины завтра в Минске продолжит обсуждать и трехсторонняя контактная группа.
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