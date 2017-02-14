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В Европарламенте стартовали срочные дебаты в связи с ухудшением ситуации на востоке Украины
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14 Февраля 2017 15:06

В Европарламенте стартовали срочные дебаты в связи с ухудшением ситуации на востоке Украины

Известно, что в обсуждении украинского вопроса принимает участие Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. По результатам дебатов Европарламент не будет принимать резолюции.

Вооруженный конфликт на востоке Украины завтра в Минске продолжит обсуждать и трехсторонняя контактная группа.  

  

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