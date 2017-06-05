В Эстонии начинаются военные учения НАТО

5 Июня 2017 09:04

Это часть маневров, которые начались в субботу в Латвии. Там же находится и штаб учений. На сборы прибыли военнослужащие скаутского батальона местных сил обороны, Великобритании и Франции из дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, а также инженерно-саперное подразделение из Финляндии - всего почти полторы тысячи человек.