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В Эстонии начинаются военные учения НАТО
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5 Июня 2017 09:04

В Эстонии начинаются военные учения НАТО

Это часть маневров, которые начались в субботу в Латвии. Там же находится и штаб учений. На сборы прибыли военнослужащие скаутского батальона местных сил обороны, Великобритании и Франции из дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, а также инженерно-саперное подразделение из Финляндии - всего почти полторы тысячи человек.

  

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