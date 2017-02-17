В Эквадоре сегодня пройдут президентские и парламентские выборы

19 Февраля 2017 15:02

Жители страны примут участие и в референдуме, на который выносится вопрос о том, нужно ли запретить государственным служащим размещать имущество в офшорах. Итак, на высший государственный пост претендуют 8 человек. Действующий глава государства Рафаэль Корреа (третий мандат которого истекает в мае) в их число не входит. Согласно опросам, основная борьба развернется между тремя кандидатами. Главным фаворитом кампании считается бывший вице-президент страны Ленин Морено. Он представляет правящий блок "Альянс Страна".