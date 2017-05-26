Главная>>В мире>>В Египте расстрелян автобус с христианами
В мире
RSS
В Египте расстрелян автобус с христианами
Скачать Поделиться

26 Мая 2017 15:11

В Египте расстрелян автобус с христианами

Погибли более 30 человек, не менее 25 ранены. Многие в тяжелом состоянии. Всего в машине находилось около 50 паломников. Неизвестные, одетые в камуфляжную форму, открыли огонь по автобусу с христианами-коптами, которые направлялись в монастырь святого Самуила. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.

 

Другие новости

Беженцы бегут из Литвы Бежанцы бягуць з Літвы 26.05.2017 19:04 / В мире Беженцы бегут из Литвы
В Перу прошел День клоуна У Перу прайшоў Дзень клоўна 26.05.2017 09:09 / В мире В Перу прошел День клоуна

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =