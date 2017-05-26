В Египте расстрелян автобус с христианами

26 Мая 2017 15:11

Погибли более 30 человек, не менее 25 ранены. Многие в тяжелом состоянии. Всего в машине находилось около 50 паломников. Неизвестные, одетые в камуфляжную форму, открыли огонь по автобусу с христианами-коптами, которые направлялись в монастырь святого Самуила. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.