10 Апреля 2017 19:05

В Египте на три месяца введен режим чрезвычайного положения после серии терактов. Вооруженные силы и полиция должны обеспечить необходимые меры для противодействия угрозам терроризма и охране правопорядка. Накануне в церквях Танты и Александрии с разницей в несколько часов прогремели два взрыва. Около 50-ти человек погибли, более 120-ти получили ранения. Ответственность за теракты взяли на себя террористы группировки "Исламское государство". В стране - трехдневный траур. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа и себя лично выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху аль-Сиси, родным и близким погибших. Решительно осудил террористические атаки и МИД нашей страны. Беларусь бескомпромиссно выступает против всех форм терроризма, экстремизма и религиозного радикализма, а также последовательно поддерживает усилия национальных правительств и международного сообщества в борьбе с любыми их проявлениями, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.