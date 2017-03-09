В Дюссельдорфе расследуют нападение на людей на вокзале

В мире
10 Марта 2017 09:02
В Дюссельдорфе расследуют нападение на людей на вокзалеПо данным полиции, преступник вышел из прибывшего поезда и прямо в толпе начал размахивать топором. Ранив семь человек, среди которых были две женщины, мужчина пытался сбежать и прыгнул с моста. Его оперативно задержали. Как стало известно, нападавший - 36-летний выходец из бывшей Югославии. У него проблемы с психикой. О связи преступника с террористическими организациями не сообщается.
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