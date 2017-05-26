В Дубае вышел на работу первый в мире робот-полицейский

26 Мая 2017 15:19

Он будет патрулировать людные места и торговые центры, а также предоставлять различную информацию жителям и туристам и даже принимать заявления о преступлениях. Ожидается, что к 2020-му году в городе появится полицейский участок, состоящий из одних роботов.