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В Дубае вышел на работу первый в мире робот-полицейский
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26 Мая 2017 15:19

В Дубае вышел на работу первый в мире робот-полицейский

Он будет патрулировать людные места и торговые центры, а также предоставлять различную информацию жителям и туристам и даже принимать заявления о преступлениях. Ожидается, что к 2020-му году в городе появится полицейский участок, состоящий из одних роботов.

  

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