В мире
15 Февраля 2017 15:12
В Дубае планируют запустить городские пассажирские беспилотники. Уже в июле там появится сервис дрон-такси
Разведка и доставка посылок, оказывается, это далеко не все, что могут дроны. В Дубае планируют запустить городские пассажирские беспилотники. Уже в июле там появится сервис дрон-такси. При этом пассажир не должен весить более 100 килограммов, продолжительность полета - не более 30 минут при солидной скорости до 160 километров в час. Дроны китайского производства будут управляться диспетчерами из специального центра.
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