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В Дубае планируют запустить городские пассажирские беспилотники. Уже в июле там появится сервис дрон-такси
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15 Февраля 2017 15:12

В Дубае планируют запустить городские пассажирские беспилотники. Уже в июле там появится сервис дрон-такси

Разведка и доставка посылок, оказывается, это далеко не все, что могут дроны. В Дубае планируют запустить городские пассажирские беспилотники. Уже в июле там появится сервис дрон-такси. При этом пассажир не должен весить более 100 килограммов, продолжительность полета - не более 30 минут при солидной скорости до 160 километров в час. Дроны китайского производства будут управляться диспетчерами из специального центра.

  

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