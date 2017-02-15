15 Февраля 2017 15:12

Разведка и доставка посылок, оказывается, это далеко не все, что могут дроны. В Дубае планируют запустить городские пассажирские беспилотники. Уже в июле там появится сервис дрон-такси. При этом пассажир не должен весить более 100 килограммов, продолжительность полета - не более 30 минут при солидной скорости до 160 километров в час. Дроны китайского производства будут управляться диспетчерами из специального центра.