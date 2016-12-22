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В Дортмунде задержаны четверо подозреваемых в подготовке теракта в Берлине
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22 Декабря 2016 15:08

В Дортмунде задержаны четверо подозреваемых в подготовке теракта в Берлине

В  Дортмунде задержаны четверо подозреваемых в причастности к подготовке теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Арестованные, по версии следствия, контактировали с  тунисцем Анисом Амри, которого сейчас разыскивают по всей Европе. За информацию, которая поможет поймать предполагаемого террориста, обещано вознаграждение - сто тысяч евро. Выяснилось, что Амри ранее был известен не только немецким, но и  американским спецслужбам. Ему даже был закрыт доступ к авиарейсам в США. Как пишет  "Нью-Йорк таймс", Амри интересовался способами самостоятельного изготовления взрывчатки. Кроме того, установлено, что тунисец как минимум один раз выходил на связь с членом террористической организации "Исламское государство". Она и взяла на себя ответственность за атаку.

 

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