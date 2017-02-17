В Донбассе сегодня официально вступил в силу режим прекращения огня

20 Февраля 2017 19:05

Решение приняли на выходных на встрече в Мюнхене министры иностранных дел стран - участниц "нормандской четверки": Германии, Франции, России и Украины. Как отметил после встречи глава МИД Германии Зигмар Габриэль, "нормандская четверка" готова использовать все свое влияние для установления перемирия. Впрочем, о последнем говорить пока рано. Стороны продолжают сообщать о перестрелках. Напомним, главы МИД стран "нормандской четверки" согласовали и новую встречу для начала политического процесса "Минск-2". Она пройдет в Минске 1 марта. Главная тема переговоров - обмен пленными. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности констатировала, что минские договоренности не выполняются, а Донбассу необходимо установление полноценного перемирия.