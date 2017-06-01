В Донбассе началось очередное перемирие

1 Июня 2017 12:06

Договоренность об этом была достигнута накануне между Киевом и самопровозглашенными республиками. Она касается всей линии соприкосновения. Контролировать режим тишины будут офицеры совместного центра координации режима прекращения огня. Вопрос в его продолжительности. Представители самопровозглашенной ДНР утверждают, что перемирие будет бессрочным. В то время как в украинских Вооруженных силах распоряжение не использовать оружие только на сутки - до полуночи пятницы.