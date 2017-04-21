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В Донбасс могут ввести миротворцев ООН
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24 Апреля 2017 12:02

В Донбасс могут ввести миротворцев ООН

Рассмотреть этот вопрос госсекретарю США Рексу Тиллерсону предложил президент Украины Петр Порошенко. Стороны обеспокоены продолжающимся конфликтом и отметили важность выполнения минских соглашений. Кроме того, Порошенко выразил соболезнования родным и близким представителя США в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего во время взрыва патрульного автомобиля в Донбассе.

  

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