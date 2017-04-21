В Донбасс могут ввести миротворцев ООН

24 Апреля 2017 12:02

Рассмотреть этот вопрос госсекретарю США Рексу Тиллерсону предложил президент Украины Петр Порошенко. Стороны обеспокоены продолжающимся конфликтом и отметили важность выполнения минских соглашений. Кроме того, Порошенко выразил соболезнования родным и близким представителя США в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего во время взрыва патрульного автомобиля в Донбассе.