В мире
24 Апреля 2017 12:02
В Донбасс могут ввести миротворцев ООН
Рассмотреть этот вопрос госсекретарю США Рексу Тиллерсону предложил президент Украины Петр Порошенко. Стороны обеспокоены продолжающимся конфликтом и отметили важность выполнения минских соглашений. Кроме того, Порошенко выразил соболезнования родным и близким представителя США в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего во время взрыва патрульного автомобиля в Донбассе.
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