В деле о крушении в Черном море Ту-154 появился очевидец

27 Декабря 2016 08:01

Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент трагедии на катере в акватории Сочи, рассказал, что самолет, который вылетел из аэропорта, вместо того чтобы набрать высоту, как будто пытался сесть на воду, пишет "Коммерсантъ". Сейчас специалисты изучают схему взлета лайнера и переговоры экипажа. Тем временем в Москве началась идентификация погибших. По последним данным, опознаны тела двух пассажиров рокового рейса. За прошлые сутки в Черном море удалось обнаружить еще одного, двенадцатого погибшего. Всего на борту самолета, вылетевшего после дозаправки из Сочи на сирийскую авиабазу Хмеймим, было 92 человека.