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В деле о крушении в Черном море Ту-154 появился очевидец
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27 Декабря 2016 08:01

В деле о крушении в Черном море Ту-154 появился очевидец

Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент трагедии на катере в акватории Сочи, рассказал, что самолет, который вылетел из аэропорта, вместо того чтобы набрать высоту, как будто пытался сесть на воду, пишет "Коммерсантъ". Сейчас специалисты изучают схему взлета лайнера и переговоры экипажа. Тем временем в Москве началась идентификация погибших. По последним данным, опознаны тела двух пассажиров рокового рейса.  За прошлые сутки в Черном море удалось обнаружить еще одного, двенадцатого погибшего. Всего на борту самолета, вылетевшего после дозаправки из Сочи на сирийскую авиабазу Хмеймим,  было 92 человека.

 

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