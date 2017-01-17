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В Давосе сегодня открывается крупнейший Всемирный экономический форум
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17 Января 2017 09:04

В Давосе сегодня открывается крупнейший Всемирный экономический форум

Ожидается рекордное число участников - около 3-х тысяч человек из более 70-ти стран. Главная тема - "Отзывчивое и ответственное лидерство". Форум, во время которого состоится около 400 сессий, сконцентрируется на четырех направлениях: переосмысление глобального сотрудничества, оживление глобальной экономики, реформирование капитализма и подготовка к четвертой промышленной революции. Отметим, на давосских дебатах не принимают решения, скорее определяют настроения финансовых элит.

 

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