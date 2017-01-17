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В Давосе открылся 47-й Всемирный экономический форум
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17 Января 2017 19:05

В Давосе открылся 47-й Всемирный экономический форум

Переосмысление глобальной кооперации и придание нового импульса мировой экономике. Сегодня в Давосе открылся крупнейший Всемирный экономический форум, 47-й. В этом году в небольшой городок на востоке Швейцарии  съехалось рекордное количество участников - около трех тысяч. И впервые в истории на форум прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Ему и выпала честь открыть значимую встречу. В зале - несколько десятков президентов и руководителей правительств, главы международных организаций и знаменитые общественные деятели. Чаще всего обсуждаются самые острые мировые проблемы: от охраны окружающей среды до борьбы с терроризмом. Кстати, за безопасность гостей в Давосе отвечают пять тысяч солдат. Работа форума продлится до 20 января.

 

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