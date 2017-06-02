В мире
4 Июня 2017 15:09
В давке в итальянском Турине пострадало более полутора тысяч человек
В давке в фанзоне в итальянском Турине, по последним данным, пострадало более полутора тысяч человек. 8 - в тяжелом состоянии. ЧП произошло на площади Сан-Карло. За матчем "Реал" - "Ювентус" следили почти 30 тысяч фанатов. По словам очевидцев, давка началась после третьего гола мадридцев. Прозвучал хлопок, и люди в панике двинулись к экрану. Есть версия, что взорвалась петарда. СМИ сообщали, что переполох мог вызвать и звук упавших у входа в метро металлических ворот. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.
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