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В Чили увеличивается число жертв крупных лесных пожаров
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27 Января 2017 09:09

В Чили увеличивается число жертв крупных лесных пожаров

Погибли 10 человек. В центральной части страны тысячи людей эвакуированы в безопасные районы. Пламя уничтожает целые деревни. Огонь охватил площадь почти в 300 тысяч гектаров. На борьбу со стихией мобилизованы 4 тысячи сотрудников экстренных служб. Свою помощь предложили США, Канада и другие страны.

 

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