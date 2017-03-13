В мире
14 Марта 2017 09:07
В Чили бушуют пожары
Огонь вблизи городов Вальпараисо и Винья-дель-Мар подошел близко к жилым кварталам. Эвакуированы 280 тысяч семей. Огонь уничтожил 16 домов и около 400 гектаров деревьев и кустарников. Более серьезных разрушений и жертв удалось избежать благодаря слаженным действиям спасателей. Сейчас жителям разрешили вернуться домой - пожарные за сутки смогли справиться с пламенем.
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