В Чили 100 домов уничтожены пламенем

3 Января 2017 08:06

Красный уровень опасности объявлен в районе чилийского города Вальпараисо на берегу Тихого океана. Там вспыхнул крупный лесной пожар. 100 домов уничтожены пламенем. Есть пострадавшие. Проводится эвакуация. Без света остались более 47-ми тысяч человек. Огонь пытаются ликвидировать расчеты из пяти городов, в операции также принимают участие военные и авиация.