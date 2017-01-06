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В Чили 100 домов уничтожены пламенем
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3 Января 2017 08:06

В Чили 100 домов уничтожены пламенем

Красный уровень опасности объявлен  в районе чилийского города Вальпараисо на берегу Тихого океана.  Там вспыхнул крупный лесной пожар.    100 домов уничтожены пламенем.  Есть пострадавшие.  Проводится эвакуация. Без света остались более 47-ми тысяч человек. Огонь пытаются ликвидировать расчеты из пяти городов, в операции также принимают участие военные и авиация.

 

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