В четырехэтажном жилом доме в Волгограде произошел взрыв бытового газа

16 Мая 2017 19:07

Обрушился один подъезд, повреждения видны с обеих сторон здания. По предварительным данным, погибли 3 человека, 8 пострадали. Как позже уточнил губернатор региона Андрей Бочаров, аварию вызвали рабочие, пытавшиеся незаконно осуществить подключение к водоводу. Он назвал данные действия преступной халатностью. Возбуждено уголовное дело. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.