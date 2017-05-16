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В четырехэтажном жилом доме в Волгограде произошел взрыв бытового газа
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16 Мая 2017 19:07

В четырехэтажном жилом доме в Волгограде произошел взрыв бытового газа

Обрушился один подъезд, повреждения видны с обеих сторон здания. По предварительным данным, погибли 3 человека, 8 пострадали. Как позже уточнил губернатор региона Андрей Бочаров, аварию вызвали рабочие, пытавшиеся незаконно осуществить подключение к водоводу. Он назвал данные действия преступной халатностью. Возбуждено уголовное дело. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

  

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