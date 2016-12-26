26 Декабря 2016 19:02

Во всех православных храмах России по благословению Святейшего Патриарха Кирилла проходят панихиды по погибшим в авиакатастрофе под Сочи. В стране общенациональный траур.

В Черном море продолжается поисковая операция. На дне обнаружен фюзеляж разбившегося лайнера. Прорабатываются варианты его подъема. По предварительным данным, фрагмент сильно поврежден. Никаких данных о том, обнаружены тела или их фрагменты в найденном обломке, пока нет.

Поисковые работы на месте крушения Ту-154 идут в круглосуточном режиме. Прорабатывается несколько версий причин катастрофы, однако ФСБ России заявляет, что признаков или следов теракта на борту Ту-154 не обнаружено. В качестве причин рассматриваются техническое состояние самолета, а также ошибки пилотирования.