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В Черном море продолжается поисковая операция
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26 Декабря 2016 19:02

В Черном море продолжается поисковая операция

Во всех православных храмах России по благословению Святейшего Патриарха Кирилла проходят панихиды по погибшим в авиакатастрофе под Сочи. В стране  общенациональный траур.

В Черном море продолжается поисковая операция. На дне обнаружен фюзеляж разбившегося лайнера. Прорабатываются варианты его подъема. По предварительным данным, фрагмент сильно поврежден. Никаких данных о том, обнаружены тела или их фрагменты в найденном обломке, пока нет.

Поисковые работы на месте крушения Ту-154 идут в круглосуточном режиме. Прорабатывается несколько версий причин катастрофы, однако ФСБ России заявляет, что признаков или следов теракта на борту Ту-154 не обнаружено. В качестве причин рассматриваются техническое состояние самолета, а также  ошибки пилотирования.

 

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