27 Декабря 2016 19:03

Новости последнего часа. В Черном море найдены все три бортовых самописца разбившегося Ту-154. Один из них обнаружили этим утром и доставили спецрейсом в Подмосковье. Специалисты уже приступили к его расшифровке. На извлечение данных может уйти от пары дней до нескольких недель. Еще два черных ящика нашли около часа назад. Их поднимут на поверхность в ближайшее время. Кроме того, водолазы обнаружили часть второго двигателя и хвост разбившегося Ту-154. Как сообщил сегодня один из очевидцев, сотрудник береговой охраны, сразу после взлета самолет начал снижаться, будто его хотели посадить на воду. В то же время нос машины был неестественно задран.

Напомним, основная версия трагедии - попадание посторонних предметов в двигатель. Поисковая операция продолжается. К этому моменту удалось обнаружить тела 12 погибших. Ту-154 Минобороны России пропал с экранов радаров 25 декабря. На борту, который летел в Сирию, находилось 92 человека. Выживших нет.