В частном зоопарке польского города Борисев пополнение

27 Марта 2017 09:05

На свет появились сразу четверо детенышей белого тигра - две самки и два самца. В зверинце это первый подобный случай. Тигрята родились неделю назад. На видео малышам всего 5 дней. Они находятся вместе с матерью - тигрицей Шафран. Новорожденные чувствуют себя хорошо и быстро набирают вес. Отметим, что белый тигр - это редчайший подвид бенгальского тигра, который обитает в Индии, Непале и Бангладеш. Сколько сейчас их живет в природе, точно неизвестно. А вот в неволе содержится около 130 особей, сто из которых - в одной Индии.