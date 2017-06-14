В Брюсселе закрыт международный аэропорт из-за пожара

15 Июня 2017 09:00

Здесь буквально несколько минут назад еще был закрыт международный аэропорт из-за пожара. В результате ЧП здание было полностью обесточено. Вылеты из воздушной гавани приостановлены, пассажиры выведены за пределы комплекса зданий. Люди были в панике, многие думали, что это теракт. Запланированный рейс "Минск-Брюссель" пока в расписании белорусского авиаперезвочика - без изменений. Впрочем, самую последнюю информацию мы рассчитываем узнать у нашего корреспондента в Бельгии Вероники Бута. Вот что она успела сообщить по телефону (прямое включение).