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В Брюсселе закрыт международный аэропорт из-за пожара
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15 Июня 2017 09:00

В Брюсселе закрыт международный аэропорт из-за пожара

Здесь буквально несколько минут назад еще был закрыт международный аэропорт из-за пожара. В результате ЧП здание было полностью обесточено. Вылеты из воздушной гавани приостановлены, пассажиры выведены за пределы комплекса зданий. Люди были в панике, многие думали, что это теракт. Запланированный рейс "Минск-Брюссель" пока в расписании белорусского авиаперезвочика - без изменений. Впрочем, самую последнюю информацию мы рассчитываем узнать у нашего корреспондента в Бельгии Вероники Бута. Вот что она успела сообщить по телефону (прямое включение).  

  

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