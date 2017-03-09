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В Брюсселе второй день саммита Евросоюза
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10 Марта 2017 12:04

В Брюсселе второй день саммита Евросоюза

Ожидается, что главной темой переговоров станет будущее сообщества после Брексита. Премьер-министр Великобритании принимать участие в форуме не будет. Накануне Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство после выхода из ЕС перестанет проводить большие выплаты в бюджет Евросоюза. Кроме того, главы стран и правительств обсудят подготовку к юбилейному саммиту в Риме, который пройдет 25 марта, а также уделят особое внимание вопросам усиления политики безопасности ЕС, в частности, вопросу создания общеевропейской прокуратуры.

  

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