В Брюсселе стартовала официальная встреча глав государств и правительств 28 стран ЕС

9 Марта 2017 19:07

В Брюсселе стартовала первая в этом году официальная встреча глав государств и правительств 28 стран ЕС. Лидерам союза предстоит избрать нового главу Евросовета, обсудить состояние экономики, а также проблемы, связанные с не прекращающимся несколько лет миграционным кризисом. Завтра главы 27 стран ЕС в очередной раз соберутся, чтобы обсудить будущее сообщества после Brexit и подготовку к юбилейному саммиту в Риме, который пройдет 25 марта. В рамках миграционной темы будут обсуждаться вопросы усиления политики безопасности ЕС. Ожидается, в частности, рассмотрение вопроса создания общеевропейской прокуратуры.