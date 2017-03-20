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В Британии через неделю стартует Brexit
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21 Марта 2017 07:09

В Британии через неделю стартует Brexit

В следующую среду премьер-министр Тереза Мэй, согласно 50-й статье Лиссабонского договора, объявит о решении Великобритании воспользоваться правом на добровольный выход из Европейского союза. Королевство официально уже проинформировало главу Евросовета.

В свою очередь, в правительстве ЕС сообщили, что полностью готовы к запуску Brexit. Процесс переговоров продолжится около двух лет.

  

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