В Британии через неделю стартует Brexit

21 Марта 2017 07:09

В следующую среду премьер-министр Тереза Мэй, согласно 50-й статье Лиссабонского договора, объявит о решении Великобритании воспользоваться правом на добровольный выход из Европейского союза. Королевство официально уже проинформировало главу Евросовета.

В свою очередь, в правительстве ЕС сообщили, что полностью готовы к запуску Brexit. Процесс переговоров продолжится около двух лет.