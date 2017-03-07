В Брестской области активизировались клещи

9 Марта 2017 09:06

От зимней спячки проснулись и активизировались иксодовые и луговые клещи. Первыми в этом году атаки на себя отбивали домашние питомцы уже в феврале. А 6 марта к медикам обратились трипациентов. Случаи укусов были зарегистрированы на юге Беларуси.