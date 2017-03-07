Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Брестской области активизировались клещи
В мире
RSS
В Брестской области активизировались клещи
Скачать Поделиться

9 Марта 2017 09:06

В Брестской области активизировались клещи

От зимней спячки проснулись и активизировались иксодовые и луговые клещи. Первыми в этом году атаки на себя отбивали домашние питомцы уже в феврале. А 6 марта к медикам обратились трипациентов. Случаи укусов были зарегистрированы на юге Беларуси.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =