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В Бразилии женщины протестуют против политики президента своей страны
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9 Марта 2017 08:09

В Бразилии женщины протестуют против политики президента своей страны

Они требуют прекращения реформ Мишела Темера, которые профсоюзы считают женоненавистническими.
  

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