В мире
9 Марта 2017 08:09
В Бразилии женщины протестуют против политики президента своей страны
Они требуют прекращения реформ Мишела Темера, которые профсоюзы считают женоненавистническими.
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