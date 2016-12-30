В Бразилии один из новогодних праздников закончился стрельбой

2 Января 2017 12:02

В городе Кампинас в разгар вечеринки в частный дом ворвался мужчина и открыл по гостям огонь. Погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. Как выяснилось позже, целью стрелявшего являлась его бывшая жена. Расправившись с ней, нападавший убил их 8-летнего ребенка и себя.

СМИ стали известны и шокирующие подробности гибели греческого посла в Бразилии. Кириакос Амиридис был убит местным полицейским по поручению собственной супруги. Женщина пообещала заплатить исполнителю 25 тысяч долларов. Позже полиция установила, что убийца был ее любовником. Напомним, ранее правоохранители обнаружили сгоревшую машину с телом Амиридиса.