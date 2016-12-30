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В Бразилии найдена сгоревшая машина посла Греции с телом внутри
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30 Декабря 2016 08:02

В Бразилии найдена сгоревшая машина посла Греции с телом внутри

Страшную находку сделала полиция Рио-де-Жанейро. Внутри находится тело, личность погибшего может установить только экспертиза. Ранее МИД Греции подтвердил исчезновение греческого посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса. Дипломат исчез трое суток назад, когда находился в отпуске в Рио-де-Жанейро с женой.

 

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