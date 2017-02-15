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В Бонне сегодня откроется двухдневная встреча глав МИД стран Большой двадцатки
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16 Февраля 2017 12:02

В Бонне сегодня откроется двухдневная встреча глав МИД стран Большой двадцатки

Министры проведут подготовку к саммиту G-20, который состоится в Гамбурге в июле. На встрече будут обсуждаться вопросы свободной международной торговли, а также борьба с терроризмом, миграционный кризис и охрана окружающей среды. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретится в Германии с главой МИД России Сергеем Лавровым. Они обсудят борьбу с "Исламским государством", ситуацию в Сирии и в Украине. Встречу в Бонне будут сопровождать демонстрации антиглобалистов, поэтому еще накануне в городе были усилены меры безопасности.

  

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