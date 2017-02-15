В Бонне сегодня откроется двухдневная встреча глав МИД стран Большой двадцатки

16 Февраля 2017 12:02

Министры проведут подготовку к саммиту G-20, который состоится в Гамбурге в июле. На встрече будут обсуждаться вопросы свободной международной торговли, а также борьба с терроризмом, миграционный кризис и охрана окружающей среды. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретится в Германии с главой МИД России Сергеем Лавровым. Они обсудят борьбу с "Исламским государством", ситуацию в Сирии и в Украине. Встречу в Бонне будут сопровождать демонстрации антиглобалистов, поэтому еще накануне в городе были усилены меры безопасности.