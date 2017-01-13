14 Января 2017 12:04

В Болгарии задержали более 20 таможенников по обвинению в получении взяток. Сотрудники крупнейшего морского порта страны оформляли некоторые контейнеры по тарифам, которые отличались от установленных законом. Задержания проводились в ходе спецоперации на таможенном пункте "Варна-Запад". Под арест попал весь состав смены, находящийся в тот момент на работе. Также были проведены обыски в домах задержанных.