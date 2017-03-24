26 Марта 2017 09:06

В Болгарии сегодня проходят досрочные парламентские выборы – третьи за четыре года. Их назначили в ноябре, когда кандидат от правящей правоцентристской партии “Граждане за европейское развитие Болгарии” потерпел поражение на президентских выборах. Напомним, в выборах депутатов 44-го Народного собрания участвуют 11 партий и 9 коалиций, а также 9 независимых кандидатов. Право голосовать имеет более 7 миллионов граждан. Процедура эта в Болгарии носит обязательный характер. За ходом голосования следят более 4 тысяч наблюдателей. Первые неофициальные итоги будут известны уже сегодня вечером.