В Болгарии объявлен оранжевый уровень опасности из-за снегопадов

11 Января 2017 09:02

В 11-ти областях Болгарии, на севере и востоке страны, объявлен оранжевый уровень опасности из-за снегопадов. На северо-западе страны температура опустилась до -19°С. Ожидается, что высота снежного покрова достигнет от 20 до 40 сантиметров. Оборваны линии электропередач - без электричества остались 78 населенных пунктов. Из-за нерасчищенных сугробов остаются закрытыми ряд дорог. На многих - закрыто движение для грузовиков весом более 12 тонн. Более половины водной глади болгарского Дуная уже замерзло - судоходство по нему запрещено.