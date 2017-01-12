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В Болгарии объявлен оранжевый уровень опасности из-за снегопадов
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11 Января 2017 09:02

В Болгарии объявлен оранжевый уровень опасности из-за снегопадов

В 11-ти областях Болгарии, на севере и востоке страны, объявлен оранжевый уровень опасности из-за снегопадов. На северо-западе страны температура опустилась до -19°С. Ожидается, что высота снежного покрова достигнет от 20 до 40 сантиметров. Оборваны линии электропередач - без электричества остались 78 населенных пунктов. Из-за нерасчищенных сугробов остаются закрытыми ряд дорог. На многих - закрыто движение для грузовиков весом более 12 тонн. Более половины водной глади болгарского Дуная уже замерзло - судоходство по нему запрещено.

  

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