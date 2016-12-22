В берлинском теракте подозревается выходец из Туниса Анис Амри

23 Декабря 2016 08:02

Новые подробности берлинского теракта. Стало известно, что подозреваемый - выходец из Туниса Анис Амри - попал в объективы видеокамер через несколько часов после трагедии. Кадры, на которых он покидает мечеть в самом центре Берлина, распространила одна из немецких радиостанций. В молельном доме прошли обыски. Отметим, ранее на двери грузовика, который протаранил людей, нашли отпечатки пальцев Амри, в кабине - пятна его крови. Где сейчас подозреваемый, по-прежнему неизвестно. Он объявлен в розыск по всей Европе. За помощь в поимке преступника назначена награда в 100 000 евро. Напомним, грузовик протаранил людей в понедельник на праздничной ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, около 50 госпитализированы. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Исламское государство".