Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В берлинском теракте подозревается выходец из Туниса Анис Амри
В мире
RSS
В берлинском теракте подозревается выходец из Туниса Анис Амри
Скачать Поделиться

23 Декабря 2016 08:02

В берлинском теракте подозревается выходец из Туниса Анис Амри

Новые подробности берлинского теракта. Стало известно, что подозреваемый - выходец  из Туниса Анис Амри - попал в объективы видеокамер через несколько часов после трагедии. Кадры, на которых он покидает мечеть в самом центре Берлина, распространила одна из немецких радиостанций. В молельном доме прошли обыски. Отметим, ранее на двери грузовика, который протаранил людей,  нашли отпечатки пальцев Амри, в кабине - пятна его крови.  Где сейчас подозреваемый, по-прежнему неизвестно. Он объявлен в розыск по всей Европе. За помощь в поимке преступника назначена награда в 100 000 евро. Напомним,  грузовик протаранил людей в понедельник на праздничной ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, около 50 госпитализированы. Ответственность за атаку взяла на себя группировка  "Исламское государство".

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =