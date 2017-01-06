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В Берлине задержан подозреваемый по делу о нападении на рождественскую ярмарку
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5 Января 2017 07:17

В Берлине задержан подозреваемый по делу о нападении на рождественскую ярмарку

Арестован 26-летний выходец из Туниса. По словам представителя прокуратуры Германии, задержанный был знаком с исполнителем нападения Анисом Амри, накануне атаки они ужинали в одном из ресторанов немецкой столицы. Сообщается, что в доме задержанного прошел обыск. Его имя власти пока не называют. Напомним, в результате нападения погибли 12 человек, еще 49 были ранены.

 

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