В Берлине задержан подозреваемый по делу о нападении на рождественскую ярмарку

5 Января 2017 07:17

Арестован 26-летний выходец из Туниса. По словам представителя прокуратуры Германии, задержанный был знаком с исполнителем нападения Анисом Амри, накануне атаки они ужинали в одном из ресторанов немецкой столицы. Сообщается, что в доме задержанного прошел обыск. Его имя власти пока не называют. Напомним, в результате нападения погибли 12 человек, еще 49 были ранены.