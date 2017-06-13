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В Берлине вынесен приговор подросткам-беженцам, которые подожгли бездомного поляка
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14 Июня 2017 07:09

В Берлине вынесен приговор подросткам-беженцам, которые подожгли бездомного поляка

В Берлине вынесен приговор подросткам-беженцам, которые на прошлое Рождество подожгли бездомного поляка на станции метро в Кройцберге. Избежать трагедии удалось лишь благодаря вмешательству пассажиров, которые погасили огонь. Главный подозреваемый проведет за решеткой два года, трое его соучастников - 8 месяцев. Остальных троих за то, что не пытались помочь жертве, ожидают сроки от 2 до 4 недель.

  

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