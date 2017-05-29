30 Мая 2017 07:05

В Берлине сегодня встретятся дипломаты стран "нормандской четверки": России, Германии, Франции и Украины. Речь пойдет об обязательствах сторон и актуальной ситуации на востоке Украины. Акцент - на прекращении огня и абсолютном выполнении минских договоренностей. В переговорах запланировано участие спецпредседателя ОБСЕ Мартина Сайдика. В начале мая вице-президент США Майкл Пенс назвал минские соглашения самым лучшим способом достижения мира в Украине, а главы МИДов России и ФРГ заявили о приоритете политических разделов Минска-2.